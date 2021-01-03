ضبط "سمكري" وزوجته بحوزتهما 193 طربة حشيش

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، شخصين؛ سمكري سيارات له معلومات جنائية وزوجته، مقيمان بمحافظة المنوفية، حال محاولتهما عبور نفق الشهيد أحمد حمدي مستقلان إحدى السيارات قيادة "سمكري السيارات"، بحوزتهما 193 طربة لمخدر الحشيش وزنت 19,300 كيلو جرام، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي.

واعترف المتهمان أمام رجال الأمن، بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والهاتفين للاتصال بعملائهما والمبلغ المالي حصيلة نشاطهما المؤثم والسيارة لتسهيل عملية التوزيع على عملائهم.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والاتجار فيها من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.