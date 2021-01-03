أخبار عاجلة

برلمانية الشعب الجمهوري : تشيد بمبادرة الرئيس لتطوير 1500 قرية -
خدمات متنوعة.. 8 معلومات عن مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا" -
بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن -
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مجهول يتسلل إلى قصر العائلة الإمبراطورية اليابانية

Print
مجهول يتسلل إلى قصر العائلة الإمبراطورية اليابانية مجهول يتسلل إلى قصر العائلة الإمبراطورية اليابانية

مصراوي Masrawy

02:12 م الأحد 03 يناير 2021

وكالات:

قالت قناة "فوجي" التلفزيونية، إن شخصا مجهولا، تسلل إلى مقر إقامة عائلة أكاساكا الإمبراطورية، وبقي هناك لمدة ساعتين تقريبا.

في حوالي العاشرة من مساء يوم السبت (16.00 بتوقيت موسكو)، تسلل رجل إلى حرم مقر إقامة أكاساكا، حيث يعيش الإمبراطور ناروهيتو حاليا مع زوجته وابنته وأفراد آخرين من العائلة الإمبراطورية.

وبعد حوالي ساعتين، عثرت عليه الشرطة، بالقرب من منزل الأميرة يوريكو ميكاسا البالغة من العمر 97 عاما - العمة الكبرى للإمبراطور الحالي، أكبر أفراد العائلة الإمبراطورية- لقد ولدت هذه الأميرة في عهد تايشو، أي مع الجد الأكبر للإمبراطور الحالي.

وذكرت القناة، أن المتسلل يبلغ من العمر 29 عاما، وتم اعتقاله بتهمة التسلل غير المشروع. وشرح المعتقل نفسه، تصرفه الغريب، بـ "الرغبة في رؤية العائلة الإمبراطورية".

في 2 يناير من كل عام، يخرج إمبراطور اليابان إلى رعاياه ويخاطبهم بكلمة ترحيب بمناسبة العام الجديد. ولهذا السبب، يتم في الصباح فتح مدخل الساحة في القصر الإمبراطوري، لجميع الراغبين. لكن في هذا العام، وبسبب وباء ، تقرر التخلي عن هذا التقليد، وخاطب الإمبراطور ناروهيتو، الجمهور عبر رسالة .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

‏بعد "الفايكنج".. "باتمان" أمام الكونجرس (فيديو)

‏بعد "الفايكنج".. "باتمان" أمام الكونجرس (فيديو)

‏بعد "الفايكنج".. "باتمان" أمام الكونجرس (فيديو)

‏بعد "الفايكنج".. "باتمان" أمام الكونجرس (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية