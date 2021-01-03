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الشرقية.. تنفذ 349 جولة رقابية وتعقم 721 موقعاً في الدمام

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الشرقية.. تنفذ 349 جولة رقابية وتعقم 721 موقعاً في الدمام الشرقية.. تنفذ 349 جولة رقابية وتعقم 721 موقعاً في الدمام
الأمانة: باستخدام 130653 لتراً ورفع 7522 طنًا من النفايات

الشرقية.. تنفذ 349 جولة رقابية وتعقم 721 موقعاً في الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 349 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية في الدمام، أسفرت عن ضبط 5 مخالفات عدم التقييد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد 19"، و3 مخالفات تكدس في الأسواق.
كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 721 موقعاً باستخدام 130653 لتراً من المعقمات والمطهرات، إضافة إلى رفع 7522 طنًا من النفايات، وإزالة 4372 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9388 فرداً من الكوادر البشرية المخصصة للنظافة.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية ومتابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة بهدف تصحيح الممارسات الخاطئة، مهيبة بتعاون المواطنين والمقيمين والإبلاغ عن أي مخالفات بالتواصل مع مركز البلاغات 940.أمانة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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