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ننشر أسماء المتوفين بعد واقعة " ضحايا كورونا في الحسينية" بالشرقية

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ننشر أسماء المتوفين بعد واقعة "فيديو ضحايا كورونا في الحسينية" بالشرقية ننشر أسماء المتوفين بعد واقعة " ضحايا كورونا في الحسينية" بالشرقية

مصراوي Masrawy

02:01 م الأحد 03 يناير 2021

الشرقية- فاطمة الديب

حصل "مصراوي" على أسماء المتوفيين الـ4، في العناية المركز للعزل بمستشفى الحسينية، بمحافظة الشرقية، الذين لقو مصرعهم فجر اليوم الأحد.

والضحايا هم: فاطمة السيد محمد إبراهيم، 64 عامًا، علي محمد صالح 76 عامًا، محفوظ عبدالعزيز عبدالرحمن، 44 عامًا، مريم أحمد محمد، 67 عامًا.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع يزعم وفاة 5 حالات من المصابين بفيروس كورونا المُستجد بسبب نقص الأوكسجين داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي بالشرقية، ومن جانبه نفى الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، وفاة 5 أشخاص داخل وحدة العناية المركزة بسبب نقص الأوكسجين، مؤكدًا أن المتوفيين 4 حالات فقط جميعهم أصحاب أمراض مزمنة وليس بسبب نقص الأكسجين.

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