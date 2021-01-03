بنك متنقل.. ضبط شاب يحول مدخرات العاملين بليبيا للجنيه المصري فى الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية رامي محمود:

تمكن ضباط الإارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا من ضبط حاصل على بكالوريوس حاسب آلي بقرية شاوة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية،وذلك بعد قيامه بجمع مدخرات العاملين بدولة ليبيا من تحويلات بالدولار وتغيرها بالعملة الوطنية لأهالي العاملين عقب سحبها خارج نطاق المصارف الشرعية وبأسعار السوق السوداء.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتحرير المحضر رقم 4 أحوال مركز شرطة المنصور الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا لـ"ا.ا"، 37سنة، حاصل على بكالوريوس حاسب آلي ومقيم قرية شاوة لجمعه مدخرات العاملين بدولة ليبيا بالدولار وتحويلها للعملة الوطنية بأسعار السوق السوداء.

وضبطت قوة من ضباط الإدارة من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بتغيير العملات الأجنبية إلي عملات وطنية لأهالي العاملين المصريين بالخارج بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد متسفيدا من فارق سعر العملة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 13/2021إداري مركز شرطة المنصورة للعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.