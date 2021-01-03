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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه جارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع لـ١٥ عمارة بإجمالي ٣٥٨ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر جنوب الحي الأول بمدينة دمياط الجديدة، والتي سيبدأ تسليمها.

وأوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والمرافق، حيث تم تركيب 3 أكشاك محولات بقدرة 500 كيلو فولت وتربيط الكابلات، واختبارها وتركيب شبكة الضغط المنخفض لإطلاق التيار الكهربائي بالعمارات، حتى تكون جاهزة للتسليم للحاجزين.

وأكد رجب، أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي إنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات بالمدينة فى التوقيتات المحددة.