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شرطة المسطحات تواصل جهودها لحماية البيئة

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شرطة المسطحات تواصل جهودها لحماية البيئة شرطة المسطحات تواصل جهودها لحماية البيئة

مصراوي Masrawy

02:05 م الأحد 03 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهود الحملات، في مجال الثروة الزراعية، عن ضبط (10 قضايا متاجر أعلاف "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية) بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.

وفي مجال حماية البيئة، ضبطت الحملات (5) قضايا "عدم وجود سجل الحالة البيئية – عدم وجود رخصة مزاولة النشاط – التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة" بنطاق مديرية أمن القاهرة، بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

كما ضبطت الحملات (19) سيارة بنطاق مديرية أمن الجيزة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة)، و(23) قضية إلقاء مخلفات بالطريق العام بنطاق المنطقة المركزية، بالمخالفة لقانون البيئة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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