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نائب بـ"الشيوخ" يطالب بإعلان خطة توفير لقاحات "كورونا" لكل المصريين

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مصراوي Masrawy

01:54 م الأحد 03 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، إنه أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، وآخر موجه إلى وزيرة الصحة، بشأن خطة الدولة حول توفير أمصال التطعيم ضد لكل المصريين، مهما كانت تكلفته، وكذا التصريحات الخاصة بوصول شحنة من الأمصال إلى ، وحجز شحنات أخرى في المستقبل، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

وأوضح سامي، في خطابه اليوم الأحد، أن هناك العديد من الاستفسارات التي وصلت إليه من مواطني محافظات مختلفة من الجمهورية بخصوص خطة الدولة المتعلقة بهذا الأمر، ومواعيد تلقيهم تلك التطعيمات، وكان لزامًا توجيه تلك الاستفسارات إلى السلطة التنفيذية؛ لطمأنة المواطنين بخصوص خطة الدولة.

وتساءل النائب عن موقف شحنة الأمصال التي وردت منذ أسابيع من دولة الإمارات العربية الشقيقة، وهل تم البدء في استخدامها؟ وما أنواع الأمصال التي تم التعاقد عليها والمواعيد المتفق عليها لاستلامها؟ وما خطة الدولة بخصوص مواعيد البدء والانتهاء من إعطاء تلك الأمصال للمواطنين وأولوية الفئات الأكثر عرضة لفيروس كورونا؟

واستكمل سامي، في خطابه: هل سيتم السماح للقطاع الخاص باستيراد تلك الأمصال؛ خصوصًا مصل شركة "أسترازينيكا أكسفورد"، بحيث يتم توفيرها للقادرين على تحمل تكلفتها بما سيخفف حملًا كبيرًا عن كاهل الموازنة العامة للدولة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية المتعلقة بالمساواة والعدالة بين مواطني الدولة دون تفرقة، والذي يمكن تحقيقه من خلال توفير الأمصال المدعومة وغير المدعومة بشكل متوازٍ لكل المواطنين.

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