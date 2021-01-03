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بحاجة إلى ألف وحيد حامد.. نائب يطالب "الثقافة" بإطلاق جائزة باسم الراحل

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مصر بحاجة إلى ألف وحيد حامد.. نائب يطالب "الثقافة" بإطلاق جائزة باسم الراحل بحاجة إلى ألف وحيد حامد.. نائب يطالب "الثقافة" بإطلاق جائزة باسم الراحل

مصراوي Masrawy

01:50 م الأحد 03 يناير 2021

كتب- مصراوي:

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يطالب وزارة الثقافة بإطلاق جائزة للقصة باسم الكاتب الراحل العملاق وحيد حامد.

وأضاف نجاتي، في تصريحات أدلى بها اليوم الأحد، أن بحاجة إلى ألف وحيد حامد جديد؛ للحفاظ على هويتنا المصرية، داعيًا إلى تكريمه عبر هذه الجائزة.

وأوضح النائب أن تاريخ وحيد حامد الثقافي هو إرث مصري بمثابة تاريخ ثقافي، مشيرًا إلى ضرورة تكريم الرموز المصرية في المجالات كافة.

توفي كاتب السيناريو المصري الشهير وحيد حامد، الذي ألَّف سيناريوهات عدد من أبرز أفلام السينما المصرية خلال العقود الأربعة الأخيرة، أمس السبت، عن عمر ناهز 76 عامًا.

وكان وحيد حامد نُقل قبل أيام إلى أحد مستشفيات القاهرة إثر أزمة صحية.

ويُذكر أن لوحيد حامد سيناريوهات أفلام ومسلسلات عدة تُعد من العلامات البارزة في السينما والدراما المصرية خلال السنوات الأربعين الأخيرة؛ من بينها "البريء" و"طيور الظلام" و"اللعب مع الكبار" و"الجماعة".

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