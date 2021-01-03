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إسرائيل ترفض اتهام ظريف لها بالسعي لخداع واشنطن لشن حرب

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إسرائيل ترفض اتهام ظريف لها بالسعي لخداع واشنطن لشن حرب إسرائيل ترفض اتهام ظريف لها بالسعي لخداع واشنطن لشن حرب

مصراوي Masrawy

01:57 م الأحد 03 يناير 2021

وكالات:

رفض وزير إسرائيلي اليوم الأحد تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن إسرائيل تحاول خداع الولايات المتحدة لشن حرب على إيران ووصفه بأنه "هراء"، حسبما نقلت وكالة رويترز .

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز لإذاعة "كان" العامة: "نسمع هذا الهراء من ظريف، بأن إسرائيل ستدبر هجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة - هذا في الحقيقة هراء كامل".

وأضاف شتاينتز إن إسرائيل هي التي تحتاج أن تكون في حالة تأهب تحسبا لضربة إيرانية محتملة في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية بطائرة مسيرة في العراق.

واعتبر الوزير الإسرائيلي أن تصريحات ظريف تظهر أن إيران، بعد تصعيد العقوبات الأمريكية بهدف الحد من برنامج طهران النووي ومشاركتها في مناطق الصراع الإقليمية، "تتعرض لضغوط اقتصادية وضغوط من ناحية الأمن القومي".

وكان ظريف قد اتهم إسرائيل أمس السبت بمحاولة إشعال حرب بالتخطيط لهجمات على القوات الأمريكية في العراق.

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