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الحرس الثوري الإيراني: لا نستبعد أن تقوم الولايات المتحدة بأي حماقة ضد طهران

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الحرس الثوري الإيراني: لا نستبعد أن تقوم الولايات المتحدة بأي حماقة ضد طهران الحرس الثوري الإيراني: لا نستبعد أن تقوم الولايات المتحدة بأي حماقة ضد طهران

مصراوي Masrawy

01:55 م الأحد 03 يناير 2021

وكالات:

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، لروسيا اليوم ، أن طهران "لا تستبعد أن تقوم الولايات المتحدة بأي حماقة ضدها".

وقال رمضان شريف إن "الفرصة لا تزال متاحة أمام إيران للانتقام لقائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري، قاسم سليماني، وهذا أمر حتمي سيتم في الزمان والمكان المناسبين"، مشيرا إلى أن "إيران من تحدد زمان، ومكان الانتقام لقاسم سليماني، وليس الولايات المتحدة الأمريكية".

وشدد على أن "الثأر لا بد أن يحقق أكبر تأثير على العدو، وأكبر دعم من العالم الإسلامي".

كما لفت المتحدث باسم الحرس الثوري لروسيا اليوم، إلى أن الولايات المتحدة تعبت من حالة الاستنفار، وهي تنتظر انتقام إيران لقاسم سليماني".

يذكر أن اللواء قاسم سليماني، قتل يوم 3 يناير 2020 إثر ضربة جوية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد، أمر بها الرئيس الأمريكي، دونالد ، بحجة أن سليماني يشكل تهديدا محدقا ببلاده.

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