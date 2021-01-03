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ضبط شخصين بحوزتهما جرينوف وبندقية آلية في أسيوط

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ضبط شخصين بحوزتهما جرينوف وبندقية آلية في أسيوط ضبط شخصين بحوزتهما جرينوف وبندقية آلية في أسيوط

مصراوي Masrawy

01:56 م الأحد 03 يناير 2021

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط، بندقية قناصة جرينوف، بندقية آلية، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بحوزة سائق، حاصل على دبلوم لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز، حال استقلالهما سيارة ربع نقل قيادة السائق، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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