الحماية المدنية تنقذ قطة عالقة بشرفة شقة بالشيخ زايد

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

لا تتوقف جهود قوات الحماية المدينة على مواجهة ألسنة النيران وإنقاذ الأرواح والممتلكات بل تشمل حماية أرواح الحيوانات الأمر الذي تجلى في إنقاذ قطة عالقة بشرفة شقة مدينة الشيخ زايد.

الواحدة إلا الربع ظهر أول أمس الجمعة، تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة باحتجاز هرة بالعقار رقم 135 منطقة المستقبل بالشيخ زايد.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارة إطفاء متمركزة بالحي العاشر إلى موقع البلاغ.

وفي غضون دقائق تم إنقاذ القطة من شرفة شقة بالطابق الثالث الأمر الذي لاقى استحسان وإشادة الأهالي على سرعة الاستجابة للبلاغ.