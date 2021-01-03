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2 فبراير .. سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح"

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2 فبراير .. سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح" 2 فبراير .. سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين بـ"أحداث مسجد الفتح"

مصراوي Masrawy

01:51 م الأحد 03 يناير 2021

كتب - صابر المحلاوي:

أجلت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح"، لجلسة 2 فبراير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

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