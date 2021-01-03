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تجديد حبس طالب 15 يوما بتهمة الاعتداء جنسيا على طفلة بالمقطم

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تجديد حبس طالب 15 يوما بتهمة الاعتداء جنسيا على طفلة بالمقطم تجديد حبس طالب 15 يوما بتهمة الاعتداء جنسيا على طفلة بالمقطم

مصراوي Masrawy

01:49 م الأحد 03 يناير 2021

كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة الطفل، اليوم الأحد، تجديد حبس طالب بالمرحلة الثانوية 15 يوما على ذمة التحقيقات في اعتدائه جنسيا على طفلة بالمقطم.

وأدلى "فهد. س" طالب متهم بالاعتداء جنسيًا على طفلة بالمقطم ما أسفر عن حملها باعترافاته أمام نيابة الطفل بالقاهرة.

وقال المتهم في التحقيقات - حصل مصراوي على نسخة منها - إنه تعرّف على المجني عليها في أواخر 2019 لارتباطها بصداقة مع شقيقاته البنات، ثم توطدت علاقتهما وحصل على رقم هاتفها والتنزه سويا عدة مرات.

وأضاف المتهم أنه طلب من المجني عليها "دينا. ن" طالبة بالصف الأول الثانوي القدوم إلى منزله للممارسة الجنس "جت برضاه ومغصبتهاش"، مستغلًا غياب أهله، متابعًا "جتلي 3 مرات بس".

وقالت المجني عليها 16 سنة، إن جارها مارس معها الجنس 3 مرات دون إكراه حتى انكشف الأمر بحملها منه.

وأوضح والد الطفلة المجني عليها في التحقيقات، إنه يعمل ترزي في أحد المصانع، حيث يبيت فيه لمدة 20 يومًا ومنفصل عن زوجته منذ 15 عامًا، وابنته المجني عليها تظل في منزل أسرته بالمقطم لحين العودة، مضيفًا "في يونيو الماضي لاقيت بنتي تعبانة ورحت كشفت عليها، الدكتور قال إنها حامل في 6 أشهر".

وأضاف "عرف من بنتي إن فهد هو اللي عمل فيها كده وكتب عقد عرفي على بنتي، ولما بنتي قربت من الولادة طلبت منهم يكتبوا رسمي لكنهم رفضوا فبلغت الشرطة".

وأشار الأب إلى أن أسرة زوج ابنته رفضوا الزواج رسميًا لحين إجراء تحليل DNA للطفل والتأكد من إنه نجل ابنهم.

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