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بعد إخلاء سبيل عمال الفراشة.. ماذا حدث في عزاء والدة لاعب بإمبابة؟

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بعد إخلاء سبيل عمال الفراشة.. ماذا حدث في عزاء والدة لاعب الزمالك بإمبابة؟ بعد إخلاء سبيل عمال الفراشة.. ماذا حدث في عزاء والدة لاعب بإمبابة؟

مصراوي Masrawy

01:44 م الأحد 03 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

غادر عمال الفراشة القائمين على إقامة سرادق عزاء والدة لاعب حازم إمام قسم شرطة إمبابة بعد التحفظ عليهم مساء أمس السبت.

وخضع عمال الفراشة لفحص جنائي للتأكد من كونهم غير مطلوبين على ذمة اي قضايا قبل أن يغادروا ديوان القسم.

وتحفظ مسؤولو حي شمال الجيزة على المعدات المضبوطة داخل مخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

معلومات وردت لقسم شرطة إمبابة بإقامة لاعب الزمالك سرادق عزاء بمنطقة أرض عزيز عزت بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء.

على الفور، تحركت قوة من القسم تنسيقا مع حي الشمال وتم فض العزاء والتحفظ على عمال الفراشة والمعدات دون حدوث أي مشاكل.

وحرص حازم إمام على التوجه إلى ديوان القسم وتقريب وجهات النظر منعا لإلحاق الضرر بعمال الفراشة.

واضطر قائد الزمالك لمغادرة معسكر الفريق لمباراة إنبي، أمس؛ لحضور مراسم الدفن، وذلك بإذن من الجهاز الفني.

ونعى الزمالك وفاة والدة حازم إمام عبر الصفحة الرسمية للنادى بمزقع فيسبوك: "ينعى نادي الزمالك، بخالص الحزن والأسى وفاة والدة لاعبنا حازم إمام، والتي وافتها المنية اليوم، راجين من المَولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان".

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