بعد بدء التسليم.. ننشر أحدث 20 صورة لشقق الحي السكني في العاصمة الإدارية

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، تسليم أولى الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى يوم الاثنين 5 يوليو المقبل فى تسليم الوحدات السكنية بالمجاورتين (D1 وD8) بالحي السكني "كابيتال ريزيدانس" بالعاصمة الإدارية الجديدة لحاجزيها.

ويعتبر الحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، أول المشروعات التي بدأ تنفيذها في العاصمة الإدارية والذي يتم تنفيذه على 1000 فدان، عبارة عن 8 مجاورات، ويضم ما يقرب من 24 ألف وحدة سكنية، بحجم استثمارات بلغت 30 مليار جنيه.

وأصبحت الشقق جاهزة للسكن، بعد انتهاء عمليات التنفيذ بها، ويبدأ اليوم الأحد 3 يناير تسليم أول شقق داخل الحي السكني، وجاء جدول التسليم على النحو التالي:

أولا- المجاورة D1:

- العمارة 1 إلى 8 خلال الفترة من 3 إلى 20 يناير.

- أرقام العمارات 51، 52، 55، 56، 49، 50، 68، 69، 70، 71 خلال الفترة من 21 يناير حتى 15 فبراير.

- العمارة رقم 72، 73 وحتى 82 خلال الفترة من 16 فبراير حتى 21 مارس.

- العمارات أرقام 84، 85، 86، 87، 53، 54، 57، 58، 59، 60، 61، 69، 62، خلال الفترة من 22 مارس حتى 4 مايو.

- أرقام العمارات من 63 إلى 68 خلال الفترة من 5 مايو حتى 7 يونيه.

ثانيا- المجاورة D8:

- العمارات رقم 84، 89، 93، 91، 94، 85، 76، 88 خلال الفترة من 16 فبراير حتى 21 مارس.

- العمارات أرقام 95، 97، 92، 98، 82، 86، 80، 78، 79 ،69 ،74 خلال الفترة من 22 مارس حتى 4 مايو.

- العمارات أرقام 72، 71، 65 خلال الفترة من 5 مايو حتى 7 يونيو.

- وتم تخصيص الأيام من 7 إلى 21 يونيو لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة D1، والأيام من 22 يونيو حتى 5 يوليو لمن تخلف عن الاستلام بالمجاورة D8.

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