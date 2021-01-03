توقف عمل محطة مياه العزب الجديدة في الفيوم

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الفيوم – حسين فتحى:

أعلن اللواء هشام درة رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب و الصرف الصحي، اليوم الأحد عن توقف محطة العزب الجديدة نتيجة وجود عطل مفاجئ بمنظومة الكلور .

وأوضح أن ذلك أثر على وصول المياه إلى المناطق، مركز إطسا قصر الباسل، تطون، الغرق، وتوابعهم، عزبة عاشور، دسيا، بنى صالح، زاوية الكرادسة، المندرة، بهنس تلات التابعة لمركز الفيوم، وقرى مركز ابشواى عدا قرى طبهار، و العجمين، فيديمين والسليين، فضلا عن جميع قرى مركز يوسف الصديق عدا الشواشنة، الحامولى والنزلة.

وقال رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب إنه يجرى حاليا إصلاح العطل وإعادة المياه للمناطق المتضررة .