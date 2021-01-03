المباحث الجنائية تكشف دوافع جريمة اختطاف "طفل فرشوط" في قنا

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مصراوي Masrawy

قنا-عبدالرحمن القرشي :

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من تحرير طفل فرشوط، من خاطفيه ، بعد ضبط المتهمين باختطاف الطفل، عبر تتبع هواتفهم الشخصية

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من مركز شرطة فرشوط، بقيام مجهولين يستقلون سيارة حمراء، باختطاف عبد العاطي مختار عبد العاطي، 6 أعوام من عزبة هارون بفرشوط.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية أن المتهمين في الواقعة، على علاقة بشقيق الطفل، وخططوا لخطف الطفل بهدف طلب فدية بقيمة مليون ونصف المليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ياسر من تتبع خط سير المتهمين عن طريق الهاتف المحمول، وضبطهم في منطقة صحراوية بالقرب من مدينة قنا، وجرى تحرير الطفل وضبط 3 متهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.