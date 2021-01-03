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"وادي غربة".. قصة مجمع بيئي زراعي سياحي في محمية سانت كاترين - صور

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"وادي غربة".. قصة مجمع بيئي زراعي سياحي في محمية سانت كاترين - صور "وادي غربة".. قصة مجمع بيئي زراعي سياحي في محمية سانت كاترين - صور

مصراوي Masrawy

01:41 م الأحد 03 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

يعد وادي غربة بمحمية سانت كاترين مجتمع بيئي متكامل، لكونه يزخر بالعديد من النباتات الطبية والحيوانات، والطيور النادرة، إضافة إلى أنه يضم العديد من المياه العذبة التي تستخدمها القبائل البدوية لأغراض الزراعة، ويعتبره السياح مخيمًا متكاملًا.

قال الدكتور إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين، إن وادي "غربة" هو منتجع بيئي متكامل، وجزء لا يتجزأ من محمية سانت كاترين، لذلك يعد واجهة سياحية من الدرجة الأولى خاصة لمحبي السياحة البيئية، والتجول في الصحراء والتعرف على الطبيعة.

وأوضح مدير محمية سانت كاترين، أن الوادي يزخر بالعديد من النباتات الطبية الطبيعية، مثل نبات الحرجل البحري، والربل، اللصف، البعثران، والشيح، والعجرم، إضافة إلى أشجار النخيل، موضحًا أن جميع هذه النباتات تدخل ضمن المعارف التقليدية لدى البدو لعلاج كثير من الأمراض، نظرًا لتجربتها بالفعل على مر العصور، وأثبتت التجارب الحديثة فعاليتها في علاج العديد من الأمراض.

وأشار إلى أن الوادي به العديد من الحيوانات النادرة، مثل الثعالب، الوعل النوبي، الأرانب البرية، الوبر الصخري، إضافة إلى إنه يعد محطة للاستراحة وتناول المياه للعديد من الطيور المهاجرة، مثل طائر العوسق، واللقلق الأبيض، وطائر الشنار، والبقعاء، الحجل، الشحرور.

وقال الشيخ جميل عطية حسين صاحب إحدى المزارع بالوادي، إن وادي " غربة " يبدأ من منطقة الكرم بسانت كاترين ويمتد داخل الصحراء بالقرب من جبل موسى، ورغم أنه وادي صغير لكنه يعد واحة من الجمال الطبيعي.

وأكد أن الوادي يعد مخيم سياحي، لكونه مقصد لآلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم، للتخييم فيه لعدة أيام لمشاهدة عيون المياه، والطيور، والحيوانات النادرة، والنباتات، ويتجول فيه السائحين مشيًا على الأقدام لفترة لا تقل عن ساعة ونصف، ويتناولون كافة المحاصيل الزراعية من مزارع الوادي التي تنمو دون استخدام أسمدة أو مبيدات.

وأوضح أنه جرى استغلال عيون المياه العذبة التي توجد في الوادي للزراعة، ويوجد به العديد من المزارع التي تنتج كافة المحاصيل الزراعية من خضروات وفاكهة، إضافة إلى زراعة النباتات الطبية التي تشتهر بها المدينة، و يحرص السائحين على اقتنائها.

ومن جانبه قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن الوادي يعتبره السائحين منتجع سياحي، لذا جرى رصف طريق الشيخ عواد بقرية الطرفة بطول 7 كيلو مترًا، لخدمة وادي غربة وتجمع الشيخ عواد، إضافة إلى توصيل التيار الكهربائي له .

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