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بتر 3 أصابع من قدم بائع بعد عبثه بفرد خرطوش فى الدقهلية

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بتر 3 أصابع من قدم بائع بعد عبثه بفرد خرطوش فى الدقهلية بتر 3 أصابع من قدم بائع بعد عبثه بفرد خرطوش فى الدقهلية

مصراوي Masrawy

01:32 م الأحد 03 يناير 2021

الدقهلية- رامي محمود:

أصيب بائع أحذية بطلق ناري من فرد خرطوش بحوزته صدر بطريق الخطأ خلال العبث بالسلاح ما أدى إلى بتر ٣ أصابع من قدمه اليسرى.

تلقى اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبدالهادي، مأمور مركز شرطة المنصورة، من مستشفى المنصورة العام بوصول مصاب بر خرطوش بالقدم اليسرى وبتر ٣ أصابع من قدمه.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب محمد زين العابدين الحلواني، الى المستشفى وبالفحص تبين إصابة إسلام العيسوي أحمد، 17سنة، ومقيم قرية منية سندوب بر خرطوش بالقدم اليسرى أدى إلى بتر ثلاث أصابع من القدم.

وبالفحص تبين أن المصاب قام بالعبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" بحوزته خرجت منه طلقة بطريق الخطأ أحدثت إصابته.

بمواجهة المصاب اعترف بالعبث بالسلاح وأرشد عن السلاح المستخدم وطلقتين من العيار ذاته.

حرر عن ذلك المحضر رقم 23/2021 جنح مركز رطة مركز المنصورة، والعرض عل النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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