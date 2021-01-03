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السيطرة على تسرب في خط الغاز الطبيعي بمدينة الواسطى ببني سويف

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السيطرة على تسرب في خط الغاز الطبيعي بمدينة الواسطى ببني سويف السيطرة على تسرب في خط الغاز الطبيعي بمدينة الواسطى ببني سويف

مصراوي Masrawy

01:31 م الأحد 03 يناير 2021

بني سويف – حمدي سليمان:

شهدت مدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الأحد، تسربا في إحدى خطوط الغاز الطبيعي الرئيسية، ما أثار الذعر والقلق بين أهالي المدينة.

كانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تسرب في خط الغاز الطبيعي بشارع طراد النيل، بالقرب من مفارق قرية الزاوية بمركز الواسطى.

انتقل محمد بكري رئيس المدينة يرافقه قوات الحماية المدنية، ومهندسي شركة الغاز إلى موقع التسرب، وجرى فرض طوقا أمنيا حول المكان، وبالفحص تبين وجود تسرب ناجم عن لحام في خط الغاز الرئيسي المار بباطن الأرض.

من جانبه أكد رئيس المدينة أنه جرى غلق المحبس الرئيسي، والسيطرة على الغاز ومعالجة مكان التسرب، بمعرفة الأطقم الفنية والمختصين، وسيجري إعادة الخدمة للمنطقة محل العطل.

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