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ضبط 600 قرص مخدر ومواد تطهير غير مصرح بتداولها في السويس

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ضبط 600 قرص مخدر ومواد تطهير غير مصرح بتداولها في السويس ضبط 600 قرص مخدر ومواد تطهير غير مصرح بتداولها في السويس

مصراوي Masrawy

01:25 م الأحد 03 يناير 2021

السويس_حسام الدين أحمد:

نظم جهاز حماية المستهلك في السويس، حملة استهدفت الصيدليات للوقوف أنشطتها في بيع الأقراص المخدرة وصرفها وفقا للتوصية الطبية او بيعها في السوق السوداء، وذلك بالتنسيق مع مديرية ومباحث .

وضبطت الحملة 600 قرص مخدر غير مدرجة في فواتير الصيدليات و90 علبة عقاقير مختلفة غير معزولة عن باقي الأدوية بالصيدليات، كما اسفر الفحص عن ضبط 30 أمبول لعقاقير مستوردة غير مصرح بتداولها.

كما ضبطت مباحث التموين خلال الحملة مخزن لبيع الكلور ومواد التطهير غير مصرح بتداولها بحي الأربعين بالإضافة إلى مواد تنظيف أخرى مجهولة المصدر.

وصادرت الحملة المضبوطات وتحرر محضر بقسم شرطة الأربعين واحيل للنيابة العامة للتحقيق.

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