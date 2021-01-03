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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه لا صحة لوفاة 7 حالات من مرضى فيروس كورونا بمستشفى الحسينية المركزي، بسبب نقص أو نفاد الأكسجين من المستشفى، مشيراً إلى أن عدد المتوفين هم 4 حالات فقط وكانوا على أجهزة تنفس صناعي وأن الوفاة طبيعية نتيجة تدهور حالتهم بسبب الإصابة بفيروس كورونا وأنهم أصحاب أمراض مزمنة.

جاء ذلك في بيان رسمي، اليوم الأحد، رداً منه على ما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو مصور، من داخل مستشفى الحسينية المركزي يُظهر وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاده في المستشفى.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنة فنية فور ظهور الفيديو وتوجهت إلى لمستشفى للتأكد من صحة ما تم تداوله بخصوص نقص الأوكسجين، وبالفحص تبين أن عدد المتوفين 4 حالات وفاة فقط، في عناية العزل من أصحاب الأمراض المزمنة والحالات كانت إحداها على فنت و 2 سباب والأوكسجين متوفر بالمستشفى، ويوجد 17 طفلا بالحضانة و حالتان بالعناية العامة و36 حالة إصابة بكورونا بقسم العزل ولم يحدث أي وفيات بين هذه الحالات.

وأشار المحافظ، إلى أن الأكسجين المغذي لمرضي كورونا بالعناية المركزة هو نفسه المغذي للحضانات والعناية العامة، ووقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذي التانك ما يعني أنه لا يوجد نقص أو نفاد بالأكسجين، بالإضافة إلى أنه توجد شبكة إحتياطية للاستعانة بها في حالة حدوث أي مشكلة في خزان الأكسجين ويتم تقديم الخدمات الصحية للمرضى بصورة مرضية، كما تم إحالة مسؤول شركة الأمن للتحقيق وذلك للسماح لأحد الأفراد باقتحام عناية العزل وتصوير المرضي وإثارة البلبلة.

أكد محافظ الشرقية أنه علي تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي فيروس كورونا بالمستشفيات والتأكد من توافر الأكسجين بالشكل المطلوب وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء.

ويُهيب محافظ الشرقية برواد ومتابعي صفحات التواصل الاجتماعي بتوخي الحيطة والحذر فيما يقومون بنشره من أخبار وفيديوهات تتعلق بأزمة كورونا، تفادياً لإثارة الرأي العام ونشر الذعر بين المواطنين، مطالباً الجميع بعدم الانسياق وراء هذه الأخبار الكاذبة وعدم الاعتداد بأية أخبار تنشر عن المحافظة إلا من خلال المتحدث الرسمي وعبر الصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية.