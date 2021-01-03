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129404حالات إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان

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129404حالات إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان 129404حالات إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان
الصحة العمانية: عدد الوفيات بلغ 1501 بنسبة 16ر1%

129404حالات إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عُمان

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 129404 إصابات.
وأوضحت وزارة الصحة العُمانية أن عدد الوفيات بلغ 1501 بنسبة 16ر1% فيما بلغ عدد المتعافين 122266 لتصل نسبة الشفاء إلى 5ر94%، مشيرةً إلى أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 13 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 77 والمنومين في العناية المركزة 32 حالة.سلطنة عمان الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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