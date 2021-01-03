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"بلومبيرغ": أغنى أثرياء العالم أضافوا نحو 1.8 تريليون دولار إلى ثروتهم في2020

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"بلومبيرغ": أغنى أثرياء العالم أضافوا نحو 1.8 تريليون دولار إلى ثروتهم في2020 "بلومبيرغ": أغنى أثرياء العالم أضافوا نحو 1.8 تريليون دولار إلى ثروتهم في2020
الزيادة البالغة 31% والتي جاءت حتى وسط الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الجائحة

كشف مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات، أن أغنى 500 شخص في العالم أضافوا نحو 1.8 تريليون دولار إلى ثروتهم المجمعة، في عام 2020، ليصل إجمالي ثروتهم إلى 7.6 تريليون دولار.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن الزيادة البالغة 31%، والتي جاءت حتى وسط الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، هي أكبر مكسب سنوي في تاريخ المؤشر، البالغ ثماني سنوات، حيث وصل النمو بشكل رئيسي إلى أولئك الذين كانوا في القمة، إذ يمتلك خمسة أشخاص الآن أكثر من 100 مليار دولار، مع 20 فردًا آخرين، تبلغ ثروة كل منهم 50 مليار دولار على الأقل.
وشهد إيلون ماسك، مؤسس شركة "Tesla" والرئيس التنفيذي لها، أكبر زيادة للثروة في عام 2020، إذ لفتت "بلومبيرغ" إلى أن هذه الزيادة ربما تكون "أسرع ثروة" في التاريخ.
واستطاع ماسك لأول مرة التفوق على بيل غيتس، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بثروة تبلغ نحو 170 مليار دولار، ليحصل على لقب ثاني أغنى شخص في العالم في نوفمبر.
ووفق اليوم كانت زيادة ثروة ماسك مدفوعة إلى حد كبير بـ"Tesla"، التي بلغت قيمتها السوقية حتى يوم السبت حوالي 670 مليار دولار، حيث يتكون حوالي ثلاثة أرباع صافي ثروة ماسك من أسهم "Tesla".
وأفادت "بلومبيرغ" بأن بيزوس وماسك قد حقق زيادة في الثروة مجتمعة بنحو 217 مليار دولار خلال 12 شهرًا، وهو ما يكفي تقريبًا لإرسال 2000 دولار شيك إلى أكثر من 100 مليون أمريكي.
وبهذه التغيرات، أصبح بيل غيتس يحتل الآن المركز الثالث، بإجمالي صافي ثروته، حوالي 132 مليار دولار، بينما يحتل برنارد أرنو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton"، المركز الرابع، بقيمة 114 مليار دولار.
في حين، يعتبر مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة "Facebook" والرئيس التنفيذي لها، خامس أغنى شخص في العالم، بثروة تبلغ حوالي 104 مليارات دولار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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