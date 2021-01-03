أخبار عاجلة

برلمانية الشعب الجمهوري : تشيد بمبادرة الرئيس لتطوير 1500 قرية -
خدمات متنوعة.. 8 معلومات عن مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا" -
بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن -
ليس إجباريا.. تحيا مصر: تكلفة لقاح كورونا للأسر المستحقة 2 مليار جنيه تقريبا -
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد -
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟ -
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي -
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة -
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس -
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"جونسون": 530 ألف جرعة من لقاح "أكسفورد" جاهزة للاستخدام غداً

Print
"جونسون": 530 ألف جرعة من لقاح "أكسفورد" جاهزة للاستخدام غداً "جونسون": 530 ألف جرعة من لقاح "أكسفورد" جاهزة للاستخدام غداً
قال: المدارس آمنة والحكومة قد تحتاج إلى النظر في تشديد قيود العزل العام

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إن بلاده ستحصل على 530 ألف جرعة من لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 وستكون جاهزة للاستخدام غدا الاثنين، وتأمل في توفير "عشرات الملايين" من اللقاحات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال "جونسون" لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي): "نأمل حقا في توفير عشرات الملايين في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة"، وأوضح أن المدارس آمنة، ونصح الآباء بإرسال أطفالهم إليها في المناطق التي تسمح فيها القواعد بذلك، جاء ذلك ردّاً على المخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث من المقرر استئناف الدراسة بعد عطلة عيد الميلاد وفق "رويترز".

وتابع: "ليس لديّ شك في أن المدارس آمنة، وأن التعليم أولوية"، وأضاف أن قد تحتاج إلى النظر في تشديد قيود العزل العام، لكنه أحجم عن إعطاء أمثلة لما قد يكون عليه ذلك. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة

الحكومة الألمانية تدافع عن تشديد قيود كورونا مجددًا

الحكومة الألمانية تدافع عن تشديد قيود كورونا مجددًا

الملك يشيد بوعي المواطن ومساهمته في الحد من انتشار فيروس كورونا

الملك يشيد بوعي المواطن ومساهمته في الحد من انتشار فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية