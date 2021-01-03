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بالأسماء..37 مرشحًا في انتخابات نقابة المحامين بكفر الشيخ

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بالأسماء..37 مرشحًا في انتخابات نقابة المحامين بكفر الشيخ بالأسماء..37 مرشحًا في انتخابات نقابة المحامين بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

01:12 م الأحد 03 يناير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة المحامين في كفر الشيخ، اليوم الأحد، أسماء المحامين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم في انتخابات النقابة على مقاعد النقيب، والعضوية على مستوى كل محكمة بنطاق المحافظة، ومقعدي الشباب، وذلك بعد غلق باب الترشيح.

تقدم للترشح على مقعد النقيب 3 محامين هم: فراج فتوح السيد زعفان، الأمين العام الحالي للنقابة، وصبري محمود محمد عتمان، النقيب الأسبق، وعضو نقابة محامين الأسبق، وحاتم سعيد سعد درويش.

وترشح على مقاعد العضوية للنقابة عن كل محكمة جزئية في نطاق محافظة كفر الشيخ، تقدم للترشح كل من أحمد السيد يوسف جاب الله، ومحمد أحمد محمد محمد شعبان، وسمير عبدالمنعم الهابط، عن محكمة فوه الجزئية، وأحمد عبدالحليم عبدالفتاح السيد أحمد عمر، وسامي ممدوح ندا الغنام، ومحمد عبدالمجيد محمد فواز، عن محكمة بندر كفر الشيخ، والسيد صلاح السيد علي مليكة، وحاتم عبدالجليل إسماعيل عبدالمجيد، وحمدان العمدة عبدالونيس صقر،عن محكمة مركز كفر الشيخ، وسعد عبدالمنعم السيد محمد أبوزيد، وأحمد إبراهيم عبدالسلام أحمد، وعيد عزمي يوسف محمد الخطيب، عن محكمة البرلس، وشوقي السيد عبدالحميد الحمراوي، وعلي حسن أبوزيد رزق شمس، ومحمد سعد حامد ضباب، وخالد موسى أحمد إبراهيم، عن محكمة سيدي سالم.

كما تقدم للترشح خالد محمد المتولي غالي، ومحمد عبدالرؤوف محمد إبراهيم شاهين، عن محكمة بيلا، وعبدالمولى عبدالجواد عبدالمولى عوض، وإبراهيم فتوح عبدالله الحصاوي، وعبدالفتاح السيد علي الصاوي، وإبراهيم سيد أحمد محمود الهابط، وشعبان صالح إبراهيم النجار، عن محكمة قلين، وشعبان علي محمد حماد، ومصطفى محمد علي حسن عبدالمطلب، وسعيد محمد إبراهيم العبسي، عن محكمة دسوق، وعلي محمد علي عبدالقادر، وأحمد محمد محمود محمد،عن محكمة الحامول، ومحمد عبدالمؤمن محمود يوسف نعينع، عن محكمة مطوبس.

ويتنافس على مقعدي الشباب 5 محامين وهم: أحمد مبروك أحمد سبوخ، وأحمد محمد نجيب بسيوني غلمش، وإسلام عبدالكريم عبدالمقصود محمد، وكمال حسن كمال حسن شاهين، ومحمد كمال علي عبدالسلام.

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