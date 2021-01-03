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مصدر: الإعلامي تامر أمين تصالح مع عارضة الأزياء "ميرهان كيلر" في جنحة السب والقذف

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مصدر: الإعلامي تامر أمين تصالح مع عارضة الأزياء "ميرهان كيلر" في جنحة السب والقذف مصدر: الإعلامي تامر أمين تصالح مع عارضة الأزياء "ميرهان كيلر" في جنحة السب والقذف

مصراوي Masrawy

01:32 م الأحد 03 يناير 2021

كتب- محمود السعيد:

قال مصدر قانوني، إن الإعلامي تامر أمين تصالح مع عارضة الأزياء ميرهان هشام وشهرتها "ميرهان كيلر" في جنحة السب والقذف والتشهير.

وأضاف المصدر -رفض ذكر اسمه - في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، أن "ميرهان وأمين" وقعا عقد تصالح سيتم تقديمه أمام محكمة مستأنف مدينة نصر بجلسة 13 يناير الجاري.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت في وقت سابق، بمعاقبة الإعلامى تامر أمين، بالحبس سنتين، وكفالة 50 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، لاتهامه بسب وقذف وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للموديل ميرهان هشام عبد القادر.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 47954 لسنة 2019، التي أقامها المستشار هيثم عباس، أن الإعلامي تامر أمين تناول علاقة موكلته ميرهان هشام بلاعب عمرو وردة ووجه إليها حديثا اعتبره سبا وقذفا في حقها، وبإعلانه لهذا الأمر تعرضت لموجة من التحرش بها لفظيا على وسائل التواصل الاجتماعي.

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