الداخلية توجه قوافل طبية للكشف على نزلاء سجون الوجه القبلي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي:

وجه قطاع السجون قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى سجون الوجه القبلي (سجن أسيوط - سجن قنا - سجن الوادي الجديد) لتقديم الرعاية الطبية للنزلاء، تم توقيع الكشف الطبي على عدد عن النزلاء وتقديم الرعاية الطبية وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.