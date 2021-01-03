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اليمنية تعلن استئناف الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي

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الحكومة اليمنية تعلن استئناف الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي اليمنية تعلن استئناف الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي

مصراوي Masrawy

01:22 م الأحد 03 يناير 2021

صنعاء- (د ب أ):

استأنفت اليمنية، المعترف بها دوليا، اليوم الأحد الرحلات الجوية في مطار عدن الدولي بعد تعليقها لأيام جراء تفجيرات دامية ضربت المطار.

وأفاد مصدر أمني، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأنه تم تدشين إعادة فتح المطار أمام الرحلات الجوية مجددا، بعد أن تم تعليقها منذ الأربعاء الماضي.

وأضاف أن عملية التدشين جاءت بحضور محافظ عدن أحمد لملس ووزير النقل عبدالسلام حميد ووزير الداخلية إبراهيم حيدان، مشيرا إلى وصول رحلة للخطوط الجوية اليمنية إلى مطار عدن قادمة من العاصمة السودانية الخرطوم.

وكان المطار قد تعرض لعدة تفجيرات الأربعاء الماضي، تزامنا مع عودة الحكومة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة من العاصمة الرياض، ما أسفر عن مقتل 26 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وقوبلت هذه الهجمات بإدانات دولية وإقليمية واسعة، فيما اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بالوقوف وراء التفجيرات، لكن الجماعة نفت ذلك وأدانت العملية محملة التحالف العربي المسؤولية.

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