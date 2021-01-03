جونسون: المدارس أمنة ويمكن للطلاب ارتيادها... ولكن قد اضطر لإغلاقها خلال الأسابيع المقبلة

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لندن- (د ب ا):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن المدارس في انجلترا أمنة ويمكن للطلاب ارتيادها، ولكن حذر من أنه ربما يضطر لإغلاقها خلال الأسابيع المقبلة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن جونسون قال في برنامج مع المذيع اندرو مار على شاشة هيئة الاذاعة البريطانية " بي بي سي" اليوم الأحد " علينا أن نبقى الأمور قيد الملاحظة المستمرة، ولكننا سوف نتخذ القرارات ليس لأي اعتبارات سياسية، ولكن وفقا لوضع الصحة العامة".

وحذر جونسون من أنه ربما يكون هناك حاجة لتشديد الإجراءات في حال استمر الوضع الوبائي في الازدياد سوءا.

ولكنه أشار إلى أن التعليم يمثل أولوية، مضيفا أن الاختبارات سوف تنتهي خلال أسابيع.

وكانت الحكومة البريطانية قد أصدرت أوامرها بإغلاق جميع المدارس الابتدائية في لندن مع بداية الفصل الدراسي الجديد بعد ضغوط من السلطات المحلية.

وكانت حكومة المملكة المتحدة قد حذفت في وقت سابق العديد من مدارس مناطق لندن من قائمة المدارس الابتدائية التي سيتم إغلاقها.

وقال جونسون" المملكة المتحدة تواجه سلالة جديدة من فيروس كورونا، يتفشى بصورة كبيرة في لندن في جنوب شرق، ولذلك اضطررنا لاتخاذ إجراءات استثنائية في بعض المناطق".