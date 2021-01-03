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الشرطة الألمانية تفض قداسا في كنيسة شارك فيه أكثر من 100 شخص

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الشرطة الألمانية تفض قداسا في كنيسة شارك فيه أكثر من 100 شخص الشرطة الألمانية تفض قداسا في كنيسة شارك فيه أكثر من 100 شخص

مصراوي Masrawy

01:16 م الأحد 03 يناير 2021

هيرفورد- (د ب أ):

فضت الشرطة الألمانية قداسا شارك فيه أكثر من 100 شخص في كنيسة حرة بمدينة هيرفورد شمال غرب ألمانيا وذلك بسبب جائحة كورونا.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم الأحد إن المشاركين في القداس مساء أمس السبت لم يرتدوا كمامات وكانوا يغنون.

ومن المنتظر أن تحرر الشرطة محاضر ضد المشاركين ومنظمي القداس بسبب انتهاك قواعد الحد من انتشار جائحة كورونا.

يشار إلى أن مصطلح كنيسة حرة كان يشير بالأساس إلى كنيسة إنجيلية تختلف عن الكنيسة الرسمية التابعة للدولة وصار هذا المصطلح يعني اليوم الكنيسة التي تتسم بعضوية طوعية أو استقلال تنظيمي أو تنتمي إلى توجه لاهوتي بعينه.

وكان معهد "روبرت كوخ" الألماني أعلن في وقت سابق من صباح اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 10315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و312 حالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس خلال يوم واحد.

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مصراوي Masrawy

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