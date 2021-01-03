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وزير الصحة العماني : لقاح كورونا آمن وسليم

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وزير الصحة العماني : لقاح كورونا آمن وسليم وزير الصحة العماني : لقاح كورونا آمن وسليم

مصراوي Masrawy

01:14 م الأحد 03 يناير 2021

مسقط- (د ب أ):

كشف وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد السعيدي اليوم الأحد عن تطعيم 7600 شخص بالسلطنة حتى اليوم بلقاح المستجد، واصفًا اللقاح بأنه " آمن وسليم".

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن السعيدي قوله خلال زيارة تفقدية اليوم، إنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي أعراض جانبية " إلا ما هو متوقع " ، مشيرًا إلى أن التطعيم وُزع على جميع محافظات السلطنة.

وأوضح أن هناك إقبالا " كبيرا " من المواطنين والمقيمين لتلقي التطعيم، وأن هذا اليوم الثامن للحملة التطعيمية بلقاح " فايزر - بيونتيك " المُضاد للفيروس والتي انطلقت يوم الأحد الماضي .

وأكد أنه لم يتم استخدام أي لقاح في البلاد إلا بعد الاطلاع على الدراسات والتجارب السريرية وتسجيل التطعيم والدواء في بلد المنشأ واستخدامه كذلك، مشيرًا إلى أنه تم تطعيم 4 ملايين شخص حول العالم وأنه لم تسجل حتى الآن أي مضاعفات خطرة .

ودعا الفئات المستهدفة إلى أخذ اللقاح وعدم الالتفات للشائعات والتوجه لأخذه في مراكز التطعيم، مُذكرًا أنه حتى مع توفر اللقاح فإنه يجب التقيد بإرتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين بالصابون والمطهرات.

وكانت سلطنة عمان قررت السماح باستيراد لقاح كورونا الذي طورته شركتا بيونتك و فايزر.

وأعنلت وزارة الصحة إن التلقيح سيشمل في البداية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، والتي من ضمنها العاملين في الخطوط الأمامية والمصابين بالأمراض المزمنة وكبار السن.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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