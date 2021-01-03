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تعرَّف على أغلى سائل بالعالم.. "القطرة" بـ 130 دولاراً واللتر بملايين

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تعرَّف على أغلى سائل بالعالم.. "القطرة" بـ 130 دولاراً واللتر بملايين تعرَّف على أغلى سائل بالعالم.. "القطرة" بـ 130 دولاراً واللتر بملايين
خبراء: يعود السعر الباهظ إلى صعوبة الحصول عليه واستخلاصه

تعرَّف على أغلى سائل بالعالم..

إلى جانب كونه إحدى أخطر الحشرات على وجه الأرض، فإن سم العقرب الذي ينتمي لفصيلة تسمّى "مطارد الموت"، يعد أغلى سائل في العالم.

ويبلغ ثمن الغالون الواحد من سم العقرب 39 مليون دولار (الغالون يساوي نحو 3.8 لتر)، أي إن الحصول على قطرة واحد ستكلفك 130 دولاراً.

ويعود السعر الباهظ للسائل إلى صعوبة الحصول على العقارب نفسها، كذلك عملية استخلاص السم منها، إذ يمكن الحصول على ملليغرام واحد فقط من كل عقرب.

ولجمع غالون من السم، يتم استخلاص السائل من 2.64 مليون عقرب، وفق ما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر".

ويقول خبراء في عالم الحيوان، إن لدغة "مطارد الموت" مؤلمة أكثر بمئة مرة من لسعة نحلة، علماً أن سمها يستخدم في تطوير عدد من الأدوية.

ووفق "سكاي نيوز"، فعلى سبيل المثال يرتبط مركب "الكلوروتوكسينات" بالخلايا السرطانية التي تكون بالدماغ والعمود الفقري، الأمر الذي يسهم في تحديد حجم الأورام الخبيثة وموقعها بدقة.

كما استخدم سم العقارب سابقاً في محاربة الملاريا، وتمّ تجريبه مع الفئران لعلاج أمراض العظام، على أمل أن تكشف النتائج عن حلول مستقبلية لأمراض خطيرة تصيب البشر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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