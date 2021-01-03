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"التعليم": ختام أعمال برنامج "مدرب الأداء" في مجالي التخطيط ومؤشرات الأداء

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"التعليم": ختام أعمال برنامج "مدرب الأداء" في مجالي التخطيط ومؤشرات الأداء "التعليم": ختام أعمال برنامج "مدرب الأداء" في مجالي التخطيط ومؤشرات الأداء
قالت: تستهدف تعزيز قدرات منسوبي الوزارة وترسيخ ثقافة قياس الأداء

اختتمت وزارة التعليم ممثلةً بمكتب تحقيق الرؤية بالشراكة مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، أخيراً، أعمال برنامج مدرب الأداء في منظومة التعليم، الذي استهدف تعزيز قدرات منسوبي الوزارة في عمليات التخطيط، وترسيخ ثقافة قياس الأداء.

وأوضح المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التعليم د.عاطف بن محمد العمري؛ أنّ البرنامج التدريبي نُفّذ انطلاقاً من حرص وزارة التعليم على تنمية وتطوير قدرات منسوبيها وفق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، حيث كان الهدف من البرنامج رفع كفاءة منسوبي الوزارة في مجال عمليات تخطيط وإدارة الإستراتيجيات، وتأسيس مؤشرات الأداء الرئيسة وتطبيقاتها وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، مشيراً إلى أنّ تنفيذ مثل هذه البرامج يحظى بدعم كبير من معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ؛ كونها مطلباً أساسيّاً من متطلبات التنمية المستدامة وتحسين جودة الأعمال.

وأضاف، أن عمليات التأهيل والتطوير هي إحدى أهمّ وسائل رفع كفاءة العنصر البشري في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاع التعليم الذي يُعدّ العنصر البشري أساسه وجوهره، والمنطلقَ الأكثر أهميّة للارتقاء به ورفع جودة مخرجاته وتحسين نواتج التعلّم فيه، موضحاً أن نشر ثقافة قياس الأداء يعمل على تعزيز المسؤوليات ويرفع مستوى الشفافية التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة.

من جانبه، قال مدير إدارة الأداء في مكتب تحقيق الرؤية بالوزارة د. عبدالعزيز بن سعد الشهري: "إن البرنامج جاء منسجماً مع توجهات المملكة التنموية ورؤاها الإستراتيجية، وقدم فرصةً مهمة لمنسوبي الوزارة لمواكبة آخر المستجدات في مجال الإستراتيجيات ومؤشرات الأداء اللذين يعدّان عنصرين مهمين لنجاح مختلف الأجهزة والمؤسسات في القطاعين العام والخاص من خلال مراقبة الأداء فيها لضمان توجيه الجهود وحشد الإمكانات نحو تحقيق الأهداف والوقوف المبكّر على أي تحديات ومعالجتها"، مثمّناً للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة جهوده الحثيثة لتمكين منسوبي الجهات الحكومية من ثقافة التخطيط الإستراتيجي، وبناء قدراتهم في مجال قياس الأداء.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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