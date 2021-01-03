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محافظ "الجموم" يفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق" لتحصين المجتمع

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"العمري" تابع تنفيذ برنامج "الصلاة نور" للتوعية بأهمية الحفاظ عليها

محافظ

فعّل محافظ الجموم فهد بن منير القثامي؛ حملة "الخوارج شرار الخلق" بحضور فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرّمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري؛ خلال زيارته التفقدية لأعمال هيئة محافظة الجموم وآلية تنفيذ الحملة.

وأوضح العمري؛ أن هذه الحملة المباركة التي أطلقها الرئيس العام تهدف إلى تحصين المجتمع من خطر الخوارج وفكرهم، وخاصة جماعة الإخوان والسرورية وداعش والقاعدة وغيرها من الجماعات الإرهابية المخالفة للنهج الإسلامي الحنيف.

وتابع العمري؛ تنفيذ فعاليات حملة (الصلاة نور) عبر الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، كما التقى منسوبي هيئة محافظة الجموم، مؤكداً أهمية بذل مزيد من الجهد الميداني والتوعوي وحثّ الناس على طاعة الله والبُعد عن معاصيه، وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

جدير بالذكر أن حملة (الخوارج شرار الخلق) دشّنها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل- يحفظه الله.

وفي ذات الشأن ألقى العمري؛ محاضرة توعوية في الجامع الكبير بالمحافظة، بعنوان (الصلاة نور) ضمن برنامج حملة الصلاة نور، الذي تنفذه الرئاسة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ وهي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، أيدهما الله.

محافظ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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