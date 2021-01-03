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حفاظًا على الصحة العامة.. الداخلية تضبط 19 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

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حفاظًا على الصحة العامة.. الداخلية تضبط 19 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات حفاظًا على الصحة العامة.. الداخلية تضبط 19 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

مصراوي Masrawy

12:51 م الأحد 03 يناير 2021

كتب-علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 48 ساعة الأخيرة، عن تحرير 1309 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق وضبط 699 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة "الشيشة" بإجمالي مضبوطات 4702 أرجيلة واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 18994 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

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