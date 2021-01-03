"اطلقت مني وطردتني من الشقة".. كواليس مقتل مُعلمة على يد سائق "7 الصبح" ببولاق

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

السابعة صباحا، توجهت ثلاثينية إلى محل عملها بمدرسة خاصة بحي بولاق الدكرور، غرب الجيزة. سيناريو متكرر عهدت المُعلمة تفاصيله إلا أن ثمة جديد طرأ كتب الفصل الأخير من حياتها بطريقة مأساوية.

بلاغ ورد إلى مسؤول إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة أمام مدرسة خاصة بمنطقة صفط اللبن.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية.

وتبين بالفحص أن الجثة لسيدة في الثلاثينات من العمر، ترتدي ملابسها كاملة، وبها آثار طعنتين في الظهر.

تحريات العقيد أيمن الشرقاوي والمقدم مصطفى مخلوف وكيل فرقة الغرب، توصلت إلى أن طليق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن النقيبان أيمن سكوري وأحمد أبو رحمة معاوني مباحث بولاق الدكرور، من ضبطه والسلام المستخدم في الجريمة.

أمام المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، أقر المتهم "سائق" بجريمته معلللا السبب "رفعت عليا قضية طلاق وطردتني من الشقة".

استغل المتهم درايته بخط سير الضحية، وانتظر توجهها إلى جهة عملها في الصباح وانتهز فرصة خلو الشارع من المارة وباغتها بطعنتين في الظهر خارج سور المدرسة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.