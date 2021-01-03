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القوى العاملة: تعيين 706 شباب بالإسماعيلية

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القوى العاملة: تعيين 706 شباب بالإسماعيلية القوى العاملة: تعيين 706 شباب بالإسماعيلية

مصراوي Masrawy

12:29 م الأحد 03 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية 706 شاباً، منهم شاب من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 2102 شاباً.

وقال أحمد جابر وكيل المديرية، في تقرير تلقاه الوزير عن إنجازات شهر نوفمبر الماضي، إن المديرية استخرجت 386 شهادة قياس مستوى مهارة، و 490 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 215 شكوى عمالية، تم تسوية 3 شكاوي منها ودياً، وتم تحويل 26 منها للقضاء، و186 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف جابر، أن المديرية، صرفت منح للرعاية الإجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 64 ألف جنيه لـ 24 عاملا، فضلاً عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك بمبلغ 21 ألف جنيه لـ 42 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأشار إلى أن المديرية، أجرت زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 260 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 25 محضراً، وبحث 6 شكاوي فردية ، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 129 منشأة، وتحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة، كما تابعت 167 منشأة أخرى لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار المستجد.

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