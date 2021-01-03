بعد مقتله بالسعودية.. تشييع جثمان مدرس في مسقط رأسه بالفيوم

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مصراوي Masrawy

الفيوم - حسين فتحى:

شيع المئات من أبناء قرية النزلة التابعة لمركز يوسف الصديق بالفيوم ظهر الأحد، جثمان هاني عبد التواب عرندس، مدرس اللغة الإنجليزية، والذى توفي داخل إحدى المستشفيات بالمملكة العربية السعودية متأثرا بإصابته بطلق ناري أطلقه طالب سعودي على خلفية فشل الطالب فى امتحان التقييم الذى يجريه المعلم لطلابه بشكل دوري للوقوف على مستواهم فى مادة اللغة الإنجليزية.

وقال محمد شفيق ، أحد أبناء القرية، أن هانى كان مثالا لشباب القرية من حيث الالتزام الدينى والخلقى، وأنه كان بارا بوالديه، وأسرته الصغيرة المكونة من طفلين وزوجه، وأنه كان يعمل بالسعودية منذ عدة سنوات فى تدريس اللغة الإنجليزية، فضلا عن تحفيظ القرآن الكريم.

وأوضح أن أبناء القرية يطالبون الخارجية المصرية بالعمل على الحصول على حق المعلم الشاب حتى يشفى غليل عائلته وأطفاله الصغار، خاصة ان المعلم لم يرتكب جرم فى حق الطالب السعودى.

وأوضح أن القتيل، كان مثالا للشباب الخير، حيث كان يشارك فى تجهيز العرائس من اليتيمات من أبناء القرية، وكان يتكفل بنفقات التعليم لأبناء الأسر الفقيرة، حيث كان يرسل لهم الأموال وهى فى السعودية.

وقال عبد التواب عرندس، والد المدرس القتيل، يعمل إداريا بإدارة يوسف الصديق التعليمية، أن ابنه كان حاملا لكتاب الله وكان يقوم بتحفيظ القرآن لأبناء قرية النزلة ثم سافر للعمل فى السعودية فى عام 2016, كمدرس لغة إنجليزية، وأيضا تحفيظ القرآن للأطفال بالمملكة، وأن متزوج ولديه اياد، 4سنوات، وانس عامين، وأنه كان يتصل به أسبوعيا.

وقال ايضا ان نجله كان فى اجازة وسافر السعودية مع بداية العام الدراسى، وللأسف تعرض لعملية اغتيال من طالب كان يقوم بتعليمه وتربيته.

وطالب والد الضحية السلطات المصرية بالسعي القصاص من قاتل هانى ابن 35 عاما.

كان جثمان معلم اللغة الإنجليزية وصل إلى مطار القاهرة، قادما من المملكة العربية السعودية، برفقة عمه الذى يعمل هناك، حيث جرى نقله بسيارة أسعاف إلى قرية النزله لدفنه .