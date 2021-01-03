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قرار عاجل لمحافظ الشرقية بشأن واقعة كورونا في مستشفى الحسينية

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قرار عاجل لمحافظ الشرقية بشأن واقعة كورونا في مستشفى الحسينية قرار عاجل لمحافظ الشرقية بشأن واقعة كورونا في مستشفى الحسينية

مصراوي Masrawy

12:31 م الأحد 03 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه جرى تحويل مسؤول شركة الأمن بمستشفى الحسينية المركزي للتحقيق؛ وذلك للسماح لأحد الأفراد باقتحام عناية العزل وتصوير المرضي وإثارة البلبلة.

وأكد محافظ الشرقية ،أنه علي تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي بالمستشفيات، والتأكد من توافر الأوكسجين بالشكل المطلوب وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع يزعم وفاة 5 حالات من المصابين بفيروس كورونا المُستجد بسبب نقص الأوكسجين داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي بالشرقية

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