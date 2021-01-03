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هيئة المهندسين تعلن استهداف توظيف الكوادر الوطنية

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هيئة المهندسين تعلن استهداف توظيف الكوادر الوطنية هيئة المهندسين تعلن استهداف توظيف الكوادر الوطنية
أكدت استمرارية مساعيها في تحقيق التوظيف المستهدف العام المقبل

هيئة المهندسين تعلن استهداف توظيف الكوادر الوطنية

أعلنت الهيئة للمهندسين، تسريع شغل الكوادر الوطنية للوظائف الهندسية المتاحة في سوق العمل، من خلال إتاحة منصة "مؤهل"، التي تشكل مرجعية التوظيف للمنشآت والشركات الهندسية، وذلك في إطار تعاونها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأكّد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف؛ استمرارية مساعيها في تحقيق التوظيف المستهدف للعام المقبل، حيث تسعى مع مختلف الجهات للوصول إلى شغل المهندسين سبعة آلاف وظيفة خلال 2021م، مبيناً أن المنصة شهدت إقبالاً من حديثي التخرج بمختلف تخصصاتهم؛ ما يسهم في حصولهم على دعم مختلف الجهات المتضافرة على تحقيق توظيفهم في أسرع وقت.

وأشار إلى عناية هيئة المهندسين ووزارة الموارد البشرية بتنظيم المهن الهندسية والفنية في سوق العمل لفتح المجال لتوظيف مزيدٍ من الكوادر الوطنية، مشيراً إلى مواصلة الجهود في تدقيق شهادات الوافدين واشتراط سنوات الخبرة الخمس، علماً بأنه ليس من صلاحيات الهيئة تعديل مهنة الوافد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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