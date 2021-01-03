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ظهراً وفجراً.. "معدلات الحرارة في يناير بالرياض" يوضحها "المسند"

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ظهراً وفجراً.. "معدلات الحرارة في يناير بالرياض" يوضحها "المسند" ظهراً وفجراً.. "معدلات الحرارة في يناير بالرياض" يوضحها "المسند"
حدّد ما يمكن أن تبلغه وأوضح أنه من النادر انخفاضها إلى أقل من 15م

ظهراً وفجراً..

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ إن متوسط درجة الحرارة العظمى (ظهراً) في الرياض في شهر يناير عادة ما تبلغ نحو 21 درجة مئوية، ونادراً ما تنخفض إلى أقل من 15م، أو تتجاوز 27م.

وأضاف "المسند"؛ في تغريدة له على "تويتر": "في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) تقريباً 10م، ونادراً ما تنخفض عن 5م أو تتجاوز 14م.. هذا والله أعلم".حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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