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الهيئة للسياحة تُطلق "جائزة شتاء للتميز الإعلامي"

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الهيئة السعودية للسياحة تُطلق "جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي" الهيئة للسياحة تُطلق "جائزة شتاء للتميز الإعلامي"
إحدى مبادرات موسم "الشتاء حولك" لرفع مستوى الاحترافية والإبداع

الهيئة السعودية للسياحة تُطلق

أعلنت الهيئة للسياحة، المسؤول الرسمي للهوية الوطنية للسياحة "روح السعودية"، "جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي"، وهي إحدى مبادرات موسم "الشتاء حولك"، وذلك لرفع مستوى الاحترافية والإبداع، وتعزيز الشراكة مع المبدعين والإعلاميين، بمجموع جوائز تصل إلى 250 ألف ريال، في خمسة مجالات متنوعة، وهي: "التقارير الصحافية، التقارير التلفزيونية، البرامج الإذاعية، الصور الفوتوغرافية، الأفلام القصيرة".

وأوضحت الهيئة أن الأهداف الرئيسة للجائزة تتمثل في رفع مستوى الاحترافية في تقديم المواد الإعلامية، والتشجيع على الإبداع والابتكار في الترويج للسياحة السعودية، وتعزيز الشراكة مع الإعلام لتحقيق أهداف الموسم، ضمن آلية تشمل اعتماد فائزين اثنين من كل مجال، ولجنة مختصة للتقييم، ويمكن للراغبين في المشاركة إرسال أعمالهم وإبداعاتهم عبر البريد الإلكتروني media.award@sta.gov.sa وسيكون 10 أبريل 2021 آخر موعد لقبول المشاركات، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في حساب الهيئة السعودية للسياحة على تويتر (SaudiTourism@) 16 مايو 2021.

ووضعت لجنة الجائزة عدداً من المعايير المهنية لـ"جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي"، منها: تضمين الرسائل الإعلامية الخاصة بالموسم من خلال الأعمال الإعلامية المقدمة، وإبراز الجهد الاستقصائي المعلوماتي، وإظهار جماليات الوجهات والتجارب السياحية.

يُذكر أن الهيئة السعودية للسياحة أعلنت إطلاق موسم "جائزة شتاء السعودية للتميز الإعلامي" تحت شعار "الشتاء حولك"، وذلك خلال الفترة من 10 ديسمبر 2020 حتى نهاية مارس 2021، في أكثر من 17 وجهة سياحية حول المملكة، ويحتوي على أكثر من 300 تجربة وباقة سياحية يقدمها أكثر من 200 منشأة عاملة في القطاع السياحي، بهدف استمتاع العائلات والمجموعات والأفراد من المواطنين والمقيمين، وضيوف المملكة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي؛ بالأجواء الشتوية الرائعة والعروض والباقات والأنشطة والتجارب السياحية المميزة، واكتشاف ما تحويه مناطق المملكة من تنوع مناخي وبيئي، وعمق حضاري وثقافي وتاريخي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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