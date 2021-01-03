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خنقها حتى الموت.. التصريح بتشريح جثة سيدة قتلها زوجها لشكه في سلوكها

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خنقها حتى الموت.. التصريح بتشريح جثة سيدة قتلها زوجها لشكه في سلوكها خنقها حتى الموت.. التصريح بتشريح جثة سيدة قتلها زوجها لشكه في سلوكها

مصراوي Masrawy

12:09 م الأحد 03 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

لم يتمالك عامل أعصابه، بمجرد شكه في سلوك زوجته في منطقة عين شمس، واجهها بشعوره نحوها وعدم طمأنينة من تصرفها، لكن المجني عليها عنفته ودار بينهما شجار انتهى بقتلها.

وصرحت النيابة؛ بتشريح جثة المجني عليها؛ لبيان سبب الوفاة.

وتبين من التحريات أن الجاني توجه إلى زوجته وقتلها خنقًا بعدما اشتد الشجار بينهما، وفر هاربًا، إلا أن أهالي المنطقة أبلغوا رجال مباحث قسم عين شمس بما جرى.

انتقل رجال الأمن على الفور إلى مكان الواقعة، وعثروا على جثة سيدة مسجاة على الأرض. ناقشوا شهود العيان وعلموا أن زوجها الفاعل.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد ساعات قليلة من الواقعة، وأحيل للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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