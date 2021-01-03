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برلمانية الشعب الجمهوري : تشيد بمبادرة الرئيس لتطوير 1500 قرية
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الخميس 07 يناير 2021 04:15 صباحاً
خدمات متنوعة.. 8 معلومات عن مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا"
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الخميس 07 يناير 2021 03:58 صباحاً
بنس يعلن استئناف الكونجرس عملية المصادقة على فوز بايدن
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الخميس 07 يناير 2021 03:41 صباحاً
وزير التنمية المحلية يهنئ وزيرة الهجرة بمناسبة عيد الميلاد المجيد
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الخميس 07 يناير 2021 02:56 صباحاً
"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟
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الخميس 07 يناير 2021 02:56 صباحاً
قادة أوروبيون يعبرون عن قلقهم تجاه العنف في مبنى الكابيتول الأمريكي
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الخميس 07 يناير 2021 02:56 صباحاً
الرئيس اليمني يثمّن الجهود الأممية لتحقيق السلام ودعم الحكومة الجديدة
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الخميس 07 يناير 2021 02:41 صباحاً
بومبيو يدين الاقتحام "غير المقبول" للكونجرس
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الخميس 07 يناير 2021 02:39 صباحاً
العربية: تويتر يعلق حساب ترامب لمدة 12 ساعة
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الخميس 07 يناير 2021 02:39 صباحاً
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8 الصبح - الصحة تسجل 1407 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 حالة وفاة وتعافي 654
DMC
DMC
الأحد 03 يناير 2021 12:27 مساءً
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