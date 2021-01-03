إنشاء مسرح ضمن مخطط تطوير حديقة المنتزه في بورسعيد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الأجهزة والشركات المعنية، بإعادة تنميط ورفع كفاءة الشوارع المحيطة بحديقة المنتزة في بورفؤاد، وإنشاء مسرح بالحديقة.

كما وجه المحافظ، خلال اجتماعه مع عدد من مسئولي الشركات الهندسية القائمة على تنفيذ المشروعات، بإقامة البرجولات وكراسي لكبار السن و تهيئة الأشجار والزهور بالحديقة لتضاهى حديقة فريال التاريخية.

وشدد محافظ بورسعيد على رفع كفاءة وتطوير حديقة المنتزه ببورفؤاد على أعلى مستوى، لتضاهي حديقة فريال في حي الشرق، وذلك نظرا لأهمية الحديقة التاريخية وباعتبارها المتنفس الوحيد لأهالي مدينة بورفؤاد.