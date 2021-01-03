★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

أسيوط ـ محمود عجمي:

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين المعلمين والإداريين لا يتجاوز الـ17 حالة، وطالبين، مشيرا إلى تماثل معظمهم للشفاء.

وأضاف المصدر، اليوم الأحد، أنه يجرى عمل متابعة يومية على المدارس من خلال مديري الإدارة وإعداد تقرير يومي من خلال مديريتي التربية والتعليم والصحة وإرساله للوزارة.

وكانت بعض المواقع الاخبارية تناقلت مزاعم تفيد إصابة نحو 50 طالبا ومعلما بفيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الدراسي بأسيوط.