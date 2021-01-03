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مصرع سباك وإصابة سائق في حادث تصادم بسوهاج

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مصرع سباك وإصابة سائق في حادث تصادم بسوهاج مصرع سباك وإصابة سائق في حادث تصادم بسوهاج

مصراوي Masrawy

12:03 م الأحد 03 يناير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقى سباك مصرعه وأصيب سائق بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الأحد، في حادث تصادم بين سيارتين ودراجة بخارية، بمركز العسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة العسيرات بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصاب بالطريق الزراعي الغربي أمام قرية العش دائرة المركز.

تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "إبراهيم. ف" 43 عامًا سائق ويقيم بمحافظة الدقهلية اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة ملاكي قيادة "كريم. ع" 38 عامًا سائق ويقيم دائرة مركز سوهاج وكذا دراجة بخارية قيادة "أحمد. م" 32 عامًا سباك ويقيم بناحية دائرة مركز المنشاة.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية، وإصابة قائد السيارة الثانية بجرح بالرأس وأشتباه كسر بالذراع الأيسر.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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